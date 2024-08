Incontro decisivo tra Juventus e Atalanta



La posizione di Koopmeiners e le tensioni con l'Atalanta



Oggi può essere il giorno del disgelo

La vicenda legata asi sta trasformando in una vera e propria telenovela, e la Juventus è determinata a risolverla prima che diventi un caso ancora più spinoso. La necessità di chiudere questa trattativa è evidente, e oggi potrebbe essere la giornata decisiva.Mentre i bianconeri saranno impegnati in un'amichevole contro l'Atletico Madrid,Lo riporta Alfredo Pedullà.Cristiano, direttore tecnico della Juventus, ha già avviato contatti con la famiglia, proprietaria dell'Atalanta, ma ora sembra giunto il momento di un. La Juventus ha già preparato un'offerta di 50 milioni di euro più 5 di bonus, ma l'Atalanta chiede una cifra leggermente superiore.L'incontro odierno saràper capire se ci siano i margini per un'intesa, e se la Juventus riuscirà finalmente a chiudere l'affare.L'agente dista facendo pressione per sbloccare la situazione, anche perché il centrocampista olandese ha espresso chiaramente la sua volontà: vuole solo la. In questi mesi,ha rifiutato qualsiasi altra proposta, rimanendo fermo nella sua decisione. Tuttavia, questo atteggiamento ha creato tensioni con, soprattutto in un momento delicato per il club bergamasco, che si sta preparando alla finale di Supercoppa europea.L'incontro di oggi tra le due società potrebbe rappresentare il punto di svolta, un momento di disgelo dopo giorni di tensioni. La Juventus spera di avvicinarsi all'Atalanta e chiudere finalmente l'operazione, evitando così che la trattativa si trascini ulteriormente.

