Tiene banco la trattativa di Di Lorenzo in ottica Juventus e Federico Chiesa con direzione Napoli. Il primo giocatore ha reputato chiuso il suo percorso con il Napoli, comunque soddisfacente perché con il club partenopeo ha sollevato uno scudetto. L'ex Fiorentina aveva detto che voleva rimanere alla Juventus, ma il contratto in scadenza e il ruolo non primario con Thiago Motta potrebbero spingerlo all'addio. Secondo Sportitalia, lo scambio tra i due giocatori è stat presa in considerazione. Pista da monitorare nei prossimi giorni, potrebbero esserci ulteriori sviluppi.