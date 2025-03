Thiago Motta mai così a rischio esonero: valutazioni in corso in casa Juventus, il destino sembra segnato

AFP via Getty Images

Sembrava impossibile solamente immaginarlo pochi mesi fa, ed invece il più clamoroso e incredibile degli scenari sta prendendo corpo:è sempre più vicino all'esonero da parte dellaSono infatti ore caldissime in casa bianconera per definire i connotati di un segmento finale di stagione che si preannuncia decisamente rovente tra panchina e campo. L'avventura di Motta, ovvero l'uomo designato per aprire un nuovo ciclo a tinte rigorosamente bianconere, è ormai prossimo al capolinea, nonostante un contratto in essere valido fino al 30 giugno 2027.

Valutazioni in corso

Motta in panchina contro il Genoa?

L'allenatore italo-brasiliano è destinato a pagare una stagione altamente negativa sotto il profilo del gioco e dei risultati, per non parlare del rapporto costruito con il gruppo squadra all'interno dello spogliatoio, tutt'altro che idilliaco. Un matrimonio nato sotto i migliori auspici possibili, si è invece gradualmente tramutato in un autentico flop, sotto tutti i punti di vista.Le clamorose, quanto umilianti, eliminazioni dalla Champions League - per mano del PSV - e dalla Coppa Italia al cospetto di un Empoli ampiamente rimaneggiato sono soltanto la punta dell'iceberg, nel contesto di una situazione che era ormai sfuggita di mano da parecchio tempo. Nelle ultime ore, infatti, sono emerse in maniera prepotente le candidature di Igor Tudor e Roberto Mancini, con il tecnico croato che sarebbe il favorito numero uno per porsi al timone della formazione zebrata.Valutazioni d'obbligo, dunque, in casa Juventus con il board societario che sta valutando attenamente le prossime mosse. La prima riguarda ovviamente quando potrebbe concretizzarsi l'esonero di Thiago Motta. Il nodo, neanche a dirlo, è di natura economica. Un esonero ha dei costi, che per la Juventus a livello di bilancio sarebbero più sostenibili da aprile in poi, con la possibilità di caricarli sul trimestre aprile-maggio-giugno e di compensarli - eventualmente - con una cessione a inizio estate.Proprio per via di questi tecnicismi di natura economica, Thiago Motta potrebbe 'salvare' la propria posizione almeno fino alla partita contro il Genoa, in programma sabato 29 marzo all'Allianz Stadium di Torino. L'esito di questa sfida sarà determinante per la rincorsa bianconera ad un posto Champions, ma rischia di essere ininfluente per quanto concerne il destino di Thiago Motta: l'allenatore della Juventus potrebbe essere esonerato proprio all'imbocco del mese di aprile, proprio per i suddetti motivi di natura finanziaria, ma a questo punto non è da escludere che il ribaltone potrebbe arrivare anche prima del faccia a faccia contro il Grifone. E' questo, di fatto, il nodo sul quale il board zebrato sta attenamente ragionando.