PSG, Stoccarda, Wolfsburg e, a quanto emerge, non solo. Potrebbe infatti aprirsi anche ad alcuni club di Premier League la corsa che porta a Dean Huijsen. La Juventus, infatti, ha deciso di sacrificare il difensore olandese naturalizzato spagnolo per fare cassa e tornare con prepotenza sul mercato. Secondo Alfredo Pedullà, però, la corsa - ad oggi ristretta ai tre club sopracitati - potrebbe allargarsi anche a qualche squadra inglese. Tra queste ci sarebbe il Bournemouth, ma non è detto che sia l'unica società britannica ad aver messo gli occhi sul ragazzo.