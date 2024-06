Durante la, il giorno dopo l'eliminazione dell'Italia da Euro 2024, il ct Luciano Spalletti ha affrontato il tema della mancanza di personalità e figure di leadership all'interno del gruppo azzurro. Ha sottolineato l'importanza di avere giocatori in grado di guidare la squadra nei momenti difficili, e ha espresso la necessità di lavorare su questo aspetto per il futuro della Nazionale. Spalletti ha riconosciuto che, senza leader forti, è difficile affrontare le sfide a livello internazionale, e ha promesso un impegno continuo per rafforzare il carattere e la mentalità della squadra."Calciatori del livello di Chiellini e Bonucci sono difficili da trovare, ma s'è visto anche che dando spazio a calciatori come Calafiori si possono trovare nuovi protagonisti. Noi dobbiamo fare questo percorso e andare dritti su questa strada, in campo vanno prese delle decisioni".