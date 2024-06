Luciano Spalletti, tecnico dell'Italia, ha rilasciato delle dichiarazioni nell'immediato post gara ai microfoni di Rai Sport. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore.Ho visto tante cose buone che però devono portare da qualche parte. Perché se no fine a loro stesse non servono a niente. C'è la possibilità di andare a fare male più spesso. Puoi riuscirci e non riuscirci, però non siamo riusciti più a prendere quella direzione. Ci siamo la possibilità di andare. a puntare la linea difensiva e siamo andati indietro. Noi abbiamo cambiato idea troppo spesso l'idea di andare a fare maleÈ una Nazionale che può fare a meno di chiunque perché ho 26 giocatori forti. Non va bene questa comunicazione che dipende da un singolo. Il secondo tempo loro hanno provato a fare un qualcosa in più e lì dobbiamo ritagliarci maggiori occasioni invece siamo stati risucchiati dalla loro linea difensivaTutte le volte che me lo chiederete sarò costretto a rispondervi il contrario.SECONDO TEMPO - Il discorso che ho fatto riguarda anche il secondo tempo. Loro hanno dovuto fare qualcosa in più perché stavano perdendo. Noi questa cosa di fare qualcosa in più dobbiamo ritagliarcelo per avere più spazio. Spesso nella salita siamo stati risucchiati dalla loro linea difensiva. Spesso non abbiamo seguito la loro pressione, quando l'abbiamo fatto abbiamo avuto la possibilità di andare al limite dell'area. Però a volte ci viene di essere un po' comodi nel fare le cose invece di interpretare, non lo facciamo con cattiveria per avere il vantaggio che può determinare il gol.