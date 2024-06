Luciano Spalletti, al termine di Italia-Croazia, ha parlato in conferenza stampa e non sono mancate le polemiche da parte del c.t: "Formazione rivoluzionata come “patto” con i giocatori? Mi parla di patto… Ma lei quanti anni ha? Questa cosa gliel’hanno detta e chi racconta le cose di spogliatoio fa male alla Nazionale! Ma quale deduzione… Di sicuro gliel’hanno raccontato. […] Al sorteggio eravamo tutti lì a dire che non siamo stati fortunati. Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Ma che domanda è se tu vai fuori? Ma che ho paura? Altrimenti venivo come voi a vederle le partite e facevo un altro lavoro… Ho la possibilità di acquistare un biglietto, anzi me lo danno gratis. Ho perso tantissime partite in vita mia e non si ha paura di perdere, è una cosa normale".