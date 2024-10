"Dai Simone, non te la sarai mica presa? Il mio era un discorso generale, non mi riferivo a te personalmente". Questo è il tono della telefonata tra Luciano Spalletti, ct della Nazionale, e Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, secondo una ricostruzione della redazione di calciomercato.com, anche se non è il virgolettato preciso.IL CONTESTO – La vicenda è nata dopo alcune dichiarazioni di Spalletti prima del match di Nations League contro il Belgio, terminato 2-2. Il ct aveva commentato l’indagine sulle infiltrazioni illecite nelle curve di Inter e Milan, in cui Inzaghi è stato ascoltato dai pm. Spalletti aveva detto che non aveva mai ricevuto telefonate simili durante la sua carriera, alludendo ai contatti tra Inzaghi e gli ultras, ma aveva chiarito di non riferirsi direttamente al tecnico interista.