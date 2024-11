Le formazioni ufficiali

A San Siro va in scena la resa dei conti per il primo posto nel gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League. Gli Azzurri di Luciano Spalletti, galvanizzati dalla vittoria esterna contro il Belgio, comandano il girone con 13 punti e puntano a chiudere da leader. Dall'altra parte, i Bleus di Didier Deschamps, a quota 10 dopo il pareggio contro Israele, vogliono ribaltare la classifica.Qualificazione ai quarti già in tasca, ma il primo posto è ancora da assegnareEntrambe le squadre hanno già staccato il biglietto per i quarti di finale, ma resta da decidere chi si qualificherà come testa di serie. Per l'Italia il compito è chiaro: basterà evitare una sconfitta con più di due gol di scarto per confermarsi al comando. Anche in caso di vittoria francese con due gol di differenza, la migliore differenza reti manterrebbe gli Azzurri al primo posto.Ecco le scelte dei due commissari tecnici per questa sfida cruciale:Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Locatelli, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui.Ct: Luciano SpallettiMaignan; Koundé, Konaté, Saliba, Digne; Guendouzi, Koné, Rabiot; Nkunku; Kolo Muani, Thuram.Ct: Didier Deschamps