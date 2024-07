Laè campione d'Europa. La Roja ha trionfato abattendo 2-1 l'Inghilterra nella finalissima giocata all'Olympiastadion di Berlino. Dopo un primo tempo senza grosse emozioni, conclusosi sul parziale di 0-0, la partita si è letteralmente animata nella ripresa.Le Furie Rosse hanno sbloccato il match ad inizio ripresa grazie al sigillo di Nico Williams, perfettamente imbeccato da Yamal. A fare la differenza, poi, sono stati i cambi: l'Inghilterra ha acciuffato il pari grazie al bel piazzato di Palmer. Quando tutto sembrava ormai indirizzato verso i supplementari ci ha pensato un altro subentrato, Oyarzabal, a firmare il definitivo 2-1 in spaccata. Per la Spagna si tratta del quarto titolo continentale: è ufficialmente la Nazionale che ha vinto più Europei di tutte.A sollevare il trofeo è stato proprio l'ex juventino Morata, molto emozionato al termine del match, chiamato ad alzare la coppa al cielo di Berlino in qualità di capitano.