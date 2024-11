Le parole di Ivanin conferenza stampa:- "Ha giocato tantissimo Soulé prima di ammalarsi. Non vedo problemi. In quel ruolo ci sono giocatori come Baldanzi e Dybala e bisogna scegliere ogni partita. Soulé ha grandi margini di miglioramento ma Baldanzi sta facendo benissimo e Dybala bene. Il nostro ambiente è di fretta e la mia esperienza con tanti calciatori è che bisogna lavorarci e se hanno voglia cresceranno come successo con Zaccagni, Ricci e Buongiorno".- "A livello umano lui ha colto l’importanza del match. Tutto quello che conta è giocare bene a calcio, la partita la devi vincere e devi allenarti bene per vincere. Lui ha giocato da falso 9, ma anche in altre partite ha una libertà superiore rispetto ad altri. Percepisce quello che succede e quando lui gioca gli diamo libertà rispetto ad altri".