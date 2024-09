Soulè Roma, la partita contro il Venezia

Roma-Venezia, la partita di Soulè

Minuti: 74’

Tiri in porta: 1

Tocchi: 81

Passaggi: 43/49 (88%)

Passaggi chiave: 4

Grandi opportunità create: 1

Possessi persi: 18

Soulé, la scelta della Juventus

Quanto è costato Soulè alla Roma

Non è l’impatto avuto con la maglia del Frosinone, non è il nuovo inizio che Matiasavrebbe voluto. Il trasferimento definitivo alla, i saluti al mondo bianconero e la volontà di affermarsi come calciatore di alto livello in Serie A. L’argentino classe 2003, però, sembra essere capitato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Non perché Roma sia un ambiente che non sappia esaltare il talento, ma perché la Roma di oggi è ancora incagliata e intontita dal cambioe a livello ambientale la situazione non è delle più serene.Fuori Dybala acciaccato dopo gli ultimi impegni dei giallorossi, dentro Soulè. Il più naturale dei cambi, la scelta di Ivan Juric oggi contro il Venezia. La partita del classe 2003 non è sicuramente negativa in assoluto ma, certamente, da lui ci si aspetta sempre quel qualcosa in più. Quel qualcosa che comunque arriva, con l’assist a Pisilli da calcio d’angolo a cui segue, però, l’infortunio alla caviglia mentre esulta con il resto della squadra.In mezzo, tante giocate provate, ma tante volte in cui è stato rimbalzato dalla difesa del Venezia. Tra l’altro, l’assist di oggi muove lo score dell’argentino che, ad oggi, non aveva ancora collezionato né un passaggio decisivo né un goal. Una partita con luci e ombre, in un inizio di stagione non particolarmente favorevole.La prestazione di Soulè oggi non può non essere paragonata a quello che succede in casa Juventus . D’altronde, la scelta dei bianconeri di cedere l’argentino per finanziare il mercato fece rumore e scatenò diverse polemiche. Sul binario di destra, i bianconeri hanno inserito due calciatori dalle caratteristiche e l’approccio al ruolo diverso: Nico Gonzalez e Conceicao. Entrambi, ieri contro il Genoa, hanno fatto la differenza.Dal comunicato della Juventus:"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società AS Roma per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matías Soulé Malvano a fronte di un corrispettivo di € 25,6 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 4 milioni. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a € 22,4 milioni, al netto degli oneri accessori".