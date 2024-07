Stando a Sky Sport, l'eventuale trasferimento alladipotrebbe finire per impattare anche sul connazionale. I due argentini, infatti, hanno caratteristiche e qualità simili, ma la Joya potrebbe adattarsi a giocare anche da centravanti, posizione nella quale in carriera si è visto pochissime volte. La sensazione, comunque, è che il club giallorosso non sia ancora vicinissimo al classe 2003 della, che ha ritenuto troppo bassa anche l'ultima offerta e ne aspetta una ulteriore, sapendo che su di lui ci sono pure altre squadre.