Matias Soulé sta per iniziare la sua avventura con la Roma. L'argentino è tornato venerdì sera insieme agli ormai ex compagni della Juventus dal ritiro in Germania e adesso è pronto ad iniziare il percorso in giallorosso. Oggi è atteso nella capitale.Soulé, come riporta il Corriere dello Sport. Con la Juventus è stato trovato l’accordo definitivo sulla base di 26 milioni di euro di parte fissa, più 3 milioni di bonus facili e un altro milione invece di bonus più difficili da raggiungere. I bianconeri si sono assicurati anche il 10% della futura rivendita del giocatore. Si tratta di un investimento importante, sostenuto dalla famiglia Friedkin: la presenza nella capitale di Ryan ha accelerato l’affare Soulé.