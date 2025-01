Calciomercato



Soulé lascia la Roma? C'è il Galatasaray

Stagione molto difficile perl'argentino, arrivato in estate con grande entusiasmo dell'ambiente, non è riuscito a rispettare le aspettative e dall'arrivo di Claudionon sta trovando più spazio, soprattutto in campionato, dove è finito dietro nelle gerarchie. Una situazione che ha aperto anche allo scenario di una possibile cessione a gennaio.Secondo quanto riferisce Relevo, sull'ex fantasista della Juventus c'è l'interesse delche ha chiesto informazioni per Soulé. Situazione da monitorare quindi. In estate la Roma ha ingaggiato l'argentino per circa 25 milioni di euro.