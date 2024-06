In casa Juventus l'argomento principale in questi giorni non può che essere la maxi operazione con l'Aston Villa che porterebbe in bianconero Douglas Luiz. Dopo essere saltato il passaggio di Weston Mckennie in Premier League, i due club hanno cercato nuove strade per concludere l'operazione. E il nome su cui si sono trovati è quello di Enzo Barrenechea. Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile inserimento di Soulé nella trattativa. Matias Soulé, al momento non rientra nella trattativa tra Juventus e Aston Villa, riferisce Fabrizio Romano. Il motivo è legato al valore dell'argentino. La Juventus ritiene che Soulé valga 40 milioni; focus totale su Enzo Barrenechea e Iling Junior più compenso intorno ai 25 milioni per Douglas Luiz.