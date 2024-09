I numeri di Soulé con la Juventus

è pronto a tornare all'Allianz Stadium, il tempio bianconero che è stato culla dei suoi primi anni nel calcio "vero". Lo farà tra poche ore con la maglia della, il club che lo ha voluto fortemente in estate al punto da investire per lui oltre 25 milioni di euro, sfruttando il fatto che laaveva deciso di lasciarlo partire puntando tutto su Kenan Yildiz. Con cui, in realtà, avrebbe anche potuto giocare, se solo Cristiano Giuntoli fosse riuscito a piazzare a inizio mercato altri elementi di peso come Federico Chiesa, che invece ha finito per bloccare altre trattative.Acqua passata. Soulè ha già iniziato una nuova avventura, scendendo in campo da titolare in entrambe le prime due partite stagionali della Roma (ancora ferma a quota un punto in classifica), con la voglia di mostrare tutte le sue qualità e ripagare Daniele De Rossi della fiducia dimostrata nei suoi confronti. Però magari a partire da domani, sperano i tifosi bianconeri, che non vogliono certo vedere una Juventus messa alle corde da quel gioiellino che con la prima squadra bianconera ha collezionato 21 presenze in tutte le competizioni, per un totale di 543 minuti, con un goal all'attivo contro la Sampdoria, dopo una bella scalata da Primavera e Next Gen. Chissà, magari in futuro l'argentino sarà pure un rimpianto per la Juventus. Per oggi, quando dovrebbe trovare ad attenderlo un'altra maglia giallorossa da titolare, basta che non faccia scherzetti…





