Roma

Leicester

West Ham

La corsa aentra in una fase decisamente determinante. Ciò che ormai pare lampante è che il giocatore lascerà sicuramente la. Per andare dove? Le strade percorribili sono due: restare in Serie A o volare in Premier League. Per assicurarsi le prestazione del classe 2003, infatti, si può tranquillamente dire che la contesa è ormai ridotta a tre squadre:I giallorossi non hanno, al momento, presentato offerte formali alla Juventus, ma hanno raggiunto un'intesa di massima con il calciatore. Questo è quanto riferito da La Gazzetta dello Sport. In tal senso il pressing di Daniele De Rossi e dei connazionali Paulo Dybala e Leandro Paredes, ma la Roma ad oggi non sembra intenzionata a superare i 25 milioni già messi sul piatto dal Leicester.Ci si aspettava un rialzo da parte delle Foxes, ma questo non è arrivato. La Juventus - che per Soulé chiede 40 milioni - ha infatti declinato la proposta di marca inglese tarata su una base fissa di 25 milioni di euro, ai quali aggiungerne cinque di bonus. Troppo pochi per Madama, convinta di poterne incassare almeno 35 dalla cessione del classe 2003. I dialoghi tra il procuratore del ragazzo e il Leicester si sono chiusi con una fumata nera, ma la sensazione è che il fronte sia ancora molto caldo.Nelle ultime ore si è fatto avanti un altro club di Premier, ovvero il West Ham. Dal fronte londinese non sono ancora arrivate proposte ufficiali, ma gli Hammers vanno considerati della partita per arrivare a Soulé. Nella volata finale ci sono anche loro.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui