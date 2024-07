Soulé saluta la Juventus: il messaggio

Matias Soulé è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Roma. L'argentino è arrivato nella capitale nella serata di ieri, accolto con grande entusiasmo e oggi svolge le visite mediche prima della firma e l'annuncio. Intanto, Soulé ha voluto ringraziare la Juventus sui social con un video dei suoi anni in bianconero e un messaggio.Soulé sui social ha salutato il mondo juventino con parole di ringraziamento: "Grazie cara Juventus per tutti questi anni insieme, sono cresciuto come persona e soprattutto come uomo. Grazie a tutti i tifosi e tutte le persone che lavorano nel club che mi hanno sempre trattato bene dal primo giorno.Non vi dimenticherò mai"