Nonostante le immagini del bagno di folla alo abbiano accompagnato fin dal mattino, con La Joya che gli ha scritto subito “Hai visto che roba? Abituati”,ha completato le visite mediche e ha firmato il suo nuovo contratto con la Roma. L'argentino si lega al club giallorosso fino al 2029, con uno stipendio di 2 milioni di euro più bonus a stagione.Soulé verrà ufficialmente presentato dal club questa mattina e nel frattempo ha già iniziato a integrarsi con l’ambiente di Trigoria. L’amico Paulogli ha riservato un posto accanto a lui e a Leandronello spogliatoio, e il trio ha già fatto capolino sui social con una foto condivisa.Il ritorno dinel Lazio segue una stagione di successo al Frosinone, e sabato giocherà la sua prima amichevole con la maglia giallorossa contro l’Olympiacos a Rieti. Questo sarà solo l'inizio, con il ritiro estivo in Inghilterra e i test contro Coventry City ed Everton. Daniele De Rossi prevede di schierare i tre argentini,, insieme in alcuni spezzoni di partita, confermando e rafforzando l’anima sudamericana della Roma per la prossima stagione.