Un’altra opzione per rinforzare gli esterni potrebbe venire dall’interno del club. Thiago Motta è un grande estimatore di Matias Soulé ed è intrigato dalla possibilità di poterlo testare durante il ritiro e forse anche oltre. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli apprezza il 21enne argentino tanto quanto Motta, ma a differenza dell'allenatore deve bilanciare sia le esigenze del campo che quelle finanziarie.Non è un mistero che Soulé, grazie alla sua giovane età (classe 2003) e alle qualità mostrate nell’ultima stagione (11 gol e 3 assist in Serie A), rappresenti un potenziale tesoro per la Juventus. Talmente prezioso da essere sacrificato solo per un’offerta irrinunciabile, non inferiore a 35 milioni di euro più bonus.