Matiasha chiaramente manifestato il suo desiderio di giocare nella Roma. Lo ha comunicato apertamente al club giallorosso, agli agenti e alla sua famiglia. Questo desiderio è stato espresso anche alla Juventus, che al contrario preferirebbe cederlo all'estero per due motivi principali: motivi economici (considerando che la Premier League è più ricca della Serie A) e strategici (evitando di rinforzare una diretta concorrente in chiave Champions League).Cristiano, direttore sportivo della Juventus, non sarebbe entusiasta all'idea di rafforzare una squadra che potrebbe competere direttamente con la Juventus nella stessa competizione., e la Roma sembra essere il club che meglio rappresenta questa opportunità per lui. A Trigoria, Soulé ha ricevuto l'assicurazione di essere un elemento centrale nel progetto sportivo, ricevendo fiducia e importanza che sono cruciali per il suo sviluppo e la sua carriera.