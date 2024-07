Attualmente, Matiassi trova in ritiro con la, impegnato negli allenamenti mentre i tifosi bianconeri lo hanno accolto calorosamente il primo giorno alla Continassa. Sotto i post su Instagram, i tifosi esprimono chiaramente il loro desiderio che resti. Tuttavia, Soulé è consapevole che la società sta considerando di cederlo, non perché non lo valuti come un talento, anzi, ma per poter realizzare una significativa plusvalenza economica. Il giocatore è stato acquistato quattro anni fa per una cifra modesta di 120.000 euro, e ora la Juventus valuta il suo trasferimento non meno di 30 milioni di euro.Recentemente, il Leicester si è avvicinato con un'offerta di 25 milioni più bonus, ma la Juventus ha respinto questa proposta con una certa apertura a trattative future. Nonostante ciò, Soulé non sembra completamente convinto di lasciare il club bianconero.