Perché Soulé non ha giocato neanche un minuto contro il Napoli

La prima partita dinella sua terza esperienza da allenatore della Roma non è stata positiva visto che i giallorossi hanno perso 1-0 in trasferta contro il Napoli. E la serata è stata deludente soprattutto perche ha ricevuto una doppia esclusione da parte del tecnico.L'argentino che era in ballottaggio per giocare titolare il grande match al Maradona, non è partito dal primo minuto, con Ranieri che ha preferito adattare Pisilli sull'esterno. Non solo però, perché Soulé non è neanche subentrato a partita in corso, rimanendo fuori per l'intero match. Una scelta forte da parte dell'allenatore, spiegata così in conferenza stampa: "Avevo bisogno di due che allungassero e allargassero la difesa avversaria per questo ho messo Saud e Dahl, altrimenti avrei potuto mettere Soulé che rientrava ma rientrando il Napoli aveva degli uomini in più". Scelta tecnica quindi, che però aumenta i dubbi su questo inizio di avventura dell'ex Juve nella Capitale.