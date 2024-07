Soulé-Roma, le cifre dell'ingaggio

Soulé diviso tra Juventus, Leicester e Roma. Juve perché ovviamente è la squadra che detiene il suo cartellino, Leicester perché è il club che ha fatto fino ad ora la proposta più importante ai bianconerii e Roma perché è la destinazione che l'argentino preferisce in caso di cessione. Ecco, con i giallorossi Soulé ha già trovato un accordo sul contratto, come riferisce il Corriere dello Sport.La Roma spera che sia decisiva la volontà del giocatore, con il quale ha già raggiunto un accordo per cinque anni a 1,8 milioni netti a stagione. Quasi cinque volte tanto lo stipendio attuale. Ma per Soulé non è una questione di denaro. In Inghilterra ne guadagnerebbe anche di più. Soulé vuole rimanere in Italia e giocare con Dybala e Paredes, argentini come lui, dopo l’esperienza molto stimolante nel Frosinone.