si trasferisce allaa titolo definitivo. Il club giallorosso aveva da settimane messo come priorità l'acquisto dell'argentino e, dopo diversi rilanci e "no" della Juve, ha finalmente trovato l'accordo con i bianconeri. L'operazione si chiude con un costo complessivo di 30 milioni di euro, di cui 26 milioni fissi più 4 milioni di bonus, due dei quali facilmente raggiungibili. Soulé lascia quindi la Juventus per iniziare una nuova avventura con la Roma. L'ufficialità del trasferimento è prevista per domani. Con questo acquisto, la Roma spera di rafforzare ulteriormente la sua rosa per la prossima stagione.