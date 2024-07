Le parole diai canali della Roma:ACCOGLIENZA - "Sono veramente contento e ringrazio la famiglia Friedkin che ha fatto di tutto per portarmi qui. Un sogno per me essere qui, ho voluto questa maglia. Non vedo l’ora di cominciare. L’accoglienza all’aeroporto non me l’aspettavo e non avrei mai immaginato in vita mia una cosa così".PAREDES E DYBALA - "Ho sentito Paredes e Dybala quando la notizia che potevo arrivare alla Roma si è intensificata: mi hanno parlato di tutto. Voglio dimostrare in campo quanto valgo e ripagare l’affetto dei tifosi. A Frosinone mi è servito tutto, ho imparato tutto grazie a Di Francesco perché senza questa esperienza non sarei arrivato qui".