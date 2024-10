Juventus, chi saranno gli ultimi Nazionali a rientrare?

La rivoluzione che ha preso piede in estate in casaha avuto conseguenze anche… sulla sosta Nazionali. Innanzitutto sul numero dei partenti (questa volta 12), ridotto visto l'abbassamento dell'età media e dunque dell'esperienza dei giocatori. E poi pure sulla, perché come scrive La Gazzetta dello Sporttendeva a concedere dei giorni a inizio sosta, mentrepreferisce ripartire subito e dare una tregua a metà: la squadra bianconera è dunque tornata in campo ieri, dopo 72 ore libere concesse da venerdì a domenica.Intanto si attende il rientro dei convocati: con il ritorno anticipato di Weston McKennie, alle prese con un problema muscolare ancora tutto da approfondire, gli unici "ritardatari" saranno, impegnati rispettivamente con Brasile e Colombia nella notte italiana tra martedì e mercoledì e poi attesi da un volo intercontinentale che li riporterà in Italia venerdì.





