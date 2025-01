Getty Images

Sorteggio playoff Champions League

La, a febbraio, prenderà parte ai playoff diche metteranno in palio otto pass per gli ottavi di finale della massima rassegna continentale. I bianconeri hanno infatti la certezza di chiudere tra il 9° e il 24° posto. Le partite d'andata si giocheranno martedì 11 e mercoledì 12 febbraio, mentre i match di ritorno sono in programma martedì 18 e mercoledì 19.Il sorteggio del playoff di Champions League è in programma, due giorni dopo la conclusione della fase campionato della competizione, con orario non ancora comunicato dall'UEFA. L'evento andrà in scena a Nyon, in Svizzera, presso la Casa del Calcio Europeo.