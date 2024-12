Mondiale per Club Juventus, le parole di Calvo e Lichtsteiner

La Juventus è stata inserita nel girone G al Mondiale per club 2025. I bianconeri affronteranno Al-Ain, Wydad Casablanca e Manchester City . La competizione si giocherà tra il 15 giugno e il 13 luglio negli Stati Uniti, e i club partecipanti avranno a disposizione una finestra di mercato aggiuntiva. La Juve esordirà contro l'Al-Ain e le prime due squadre di ogni raggruppamento accederanno alla fase ad eliminazione diretta composta da ottavi di finale, quarti di finale, semifinale e finale. Presenti al sorteggio, il Managing Director Revenue & Institutional Relationse la Legendhanno commentato gli accoppiamenti della Juventus.'Siamo convinti che sarà una manifestazione importante e molto positiva per la Juventus, e per tutti i suoi tifosi. Noi siamo molto felici di giocare negli Stati Uniti, contro i migliori Club al mondo, e siamo orgogliosi di partecipare a una competizione che ci darà una grande visibilità e prestigio sportivo'.'Abbiamo trovato una delle favorite del Trofeo, il Manchester City; in generale sarà un girone duro, anche le avversarie sono ottime squadre. La manifestazione? Mi sembra stupenda, è nuova ed è tutta da scoprire ma anche il sorteggio è stato un momento molto bello'.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui