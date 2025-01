Sorteggio Champions League: data, orario e dove vederlo in tv e streaming

AFP via Getty Images

Sorteggio playoff Champions data e orario

La Juventus prenderà parte ai playoff di Champions League dove affronterà una tra Milan o PSV. In caso di passaggio del turno, i bianconeri accederebbero agli ottavi di finale della massima rassegna continentale. Di seguito tutte le informazioni inerenti al sorteggio.Il sorteggio del playoff di Champions League è in programma, due giorni dopo la conclusione della fase campionato della competizione, alle. L'evento andrà in scena a Nyon, in Svizzera, presso la Casa del Calcio Europeo.

Sorteggio playoff Champions: dove vederlo in tv e streaming

Sky

NOW

Prime Video

Sito UEFA

Saranno Sky, NOW e Amazon Prime Video, le emittenti che detengono i diritti della Champions League, a trasmettere in diretta tv e streaming il sorteggio del playoff di Champions League il 31 gennaio. L'alternativa gratuita è costituita dall'UEFA, che trasmetterà il sorteggio tramite il proprio sito e il proprio profilo YouTube.