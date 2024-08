Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Quali squadre può pescare la Juventus al sorteggio?

Non possono esserci derby

Ogni squadra può affrontare al massimo due squadre della stessa nazione

Prima fascia: chi gioca contro la Juventus?

Real Madrid

Manchester City

Bayern Monaco

PSG

Liverpool

Borussia Dortmund

Lipsia

Barcellona

Seconda fascia: chi gioca contro la Juventus?

Bayer Leverkusen

Atletico Madrid

Benfica

Arsenal

Bruges

Shakhtar

Terza fascia: chi gioca contro la Juventus?

Laprenderà parte al sorteggio della nuova, completamente rivoluzionata nel format e nel numero di squadre partecipanti. Non ci sarà più la fase a gironi, bensì una prima fase a girone unico nella quale concorreranno tutte e 36 le squadre partecipanti. Ogni squadra giocherà 8 partite contro 8 avversarie diverse, scendendo in campo 4 volte in casa e 4 volte in trasferta. Al termine della prima fase verrà stilata la classifica finale: le prime 8 accederanno agli ottavi, le squadre classificate dalla 9a alla 24a posizione andranno agli spareggi, mentre quelle piazzate dal 25° posto in giù saranno eliminate dall'Europa.Le 36 squadre sono state suddivise in 4 fasce e la Juve è stata inserita nella seconda. Di conseguenza i bianconeri verranno abbinati a due squadre per ogni 'pot', compresa la seconda. Ci sono due paletti fondamentali relativi alla prima fase:La Juventus, inserita in seconda fascia, affronterà due delle squadre inserite nella prima fascia. I bianconeri potranno pescare tutte le squadre della prima fascia ad eccezione dell'Inter, essendo squadra italiana.Decisamente più ridotte sono le squadre pescabili all'interno della seconda fascia, dove è presente anche la Juventus stessa. La grande novità di quest'anno, infatti, è che si dovranno affrontare anche due squadre della stessa fascia. Oltre alla Juve, nella seconda, ci sono altre due italiane - quindi non affrontabili - che sono Milan e Atalanta.





La Juventus pescherà anche due squadre appartenenti alla terza fascia. Di seguito l'elenco delle possibili avversarie:

Feyenoord

Sporting Lisbona

PSV

Celtic

Dinamo Zagabria

Lille

Salisburgo

Stella Rossa

Young Boys

Quarta fascia: chi gioca contro la Juventus?

Monaco

Aston Villa

Brest

Girona

Slovan Bratislava

Stoccarda

Sturm Graz

Sparta Praga

Anche la quarta fascia è stata completata dai playoff. La Juve, ad eccezione del Bologna, pescherà due delle seguenti squadre