Il precampionato dellasi è concluso con una nota preoccupante, evidenziata dalla sconfitta per 2-0 contro l'Atletico Madrid a Goteborg. Nonostante un primo tempo giocato con discreta solidità, la squadra di Thiago Motta non è riuscita a ottenere risultati positivi contro avversarie europee, chiudendo così la preparazione estiva senza vittorie di rilievo.Il dato che fa più riflettere è l'inefficacia dell'attacco bianconero. In particolare, nelle partite di precampionato, la Juventus non è riuscita a segnare nemmeno una rete su azione. I soli due gol messi a segno, entrambi contro il Brest, sono arrivati su calcio piazzato: uno su punizione e uno dal dischetto. Dusan, l'attaccante di punta della squadra, ha faticato a trovare spazi e non è mai riuscito a tirare in porta durante la sfida contro l'Atletico Madrid. Un dato preoccupante, soprattutto considerando che la prima conclusione verso la porta avversaria, realizzata da, è arrivata solo oltre il settantesimo minuto.