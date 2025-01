Juve e Inter le miglior in Italia: il dato

La Supercoppa Italiana si avvicina sempre di più per la Juventus, che giocherà controper puntare alla finale. Nella serata di ieri l'Inter ha guadagnato il primo pass per la finalissima battendo 2-0 l'Atalanta con la doppietta di. Questa sera toccherà dunque agli uomini di Motta, che vogliono cominciare l'anno nella miglior maniera possibile, invertendo anche il trend degli ultimi match. L'occasione è molto importante, infatti per i bianconeri si tratta del primo potenziale trofeo del nuovo corso, e darebbe senza dubbio una grande iniezione di fiducia anche verso le prossime partite. In vista della gara contro il Milan, la Juve arriva forte di un dato che la vede, a pari merito solo con l'Inter.Bianconeri e nerazzurri sono le uniche due squadre in Serie A che non hanno concesso. Segue proprio il Milan insieme alla Roma a quota una rete concessa dalla distanza.