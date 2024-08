Sofiaè stata eletta migliore in campo nella gara contro il Colo Colo ed ha parlato ai canali ufficiali della competizione dopo la gara vinta per 4-1. Le sue parole:- “Abbiamo costruito una bella azione e alla fine ho segnato. Sono davvero felice perché ci serviva questo inizio”.- “Questo gruppo ha grandi qualità ma sono anche delle belle persone. Sono felice per queste prime tre settimane perché penso che abbiamo lavorato duramente”.“Sono contenta per il risultato e per la prestazione, loro erano nel pieno della stagione noi invece stiamo ancora facendo la preparazione. Siamo felici ma dobbiamo ancora lavorare duramente”.