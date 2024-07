Roma, le cifre della nuova offerta a Matias Soulè

Laha presentato alla Juventus una nuova offerta per l'esterno offensivo argentino classe 2003 Matias. Dopo la prima che non soddisfava le richieste della dirigenza bianconera. Stando a quanto ha riferito poco fa SkySport ora i giallorossi hanno presentato una nuova offerta per Matias Soulè, che è in ritiro in Germania con la Juventus.Le cifre della nuova offerta sarebbero di 25 milioni a cui se ne aggiungerebbero quattro di bonus. Trattativa per la cessione dell'argentino che prosegue. Si attende ora la risposta della Juventus.





