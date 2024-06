La ricordate l'estate in cui Pauloaveva lasciato la Juventus? Sembrava promesso sposo dell'Inter salvo poi il trasferimento allasul finale. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano e quindi potrebbe essere la volta di Paulo all'Inter? Stando a quanto riferisce SkySport Giacomo Petralito, l'agente che due anni fa aveva fatto da intermediario, nella giornata di oggi ha fatto visita alla sedea Marotta ed Ausilio. Bisogna capire se per motivi legati a Paulo e per aprire una trattativa o meno.