Lavuole, individuato come rinforzo ideale per la Vecchia Signora che cerca un esterno offensivo. Il giocatore della Fiorentina anche sembra gradire il trasferimento a Torino. La viola chiede più di 30 milioni, la Juventus ne mette sul piatto 30 più 4 o 5 di bonus. La trattativa però sembra proseguire decisa, stando a quanto riferisce Sky Sport infatti la volontà della Juventus sarebbe quella di portare a conclusione l'affare entro le prossime 48 ore. Il direttore Cristiano Giuntoli è al lavoro per portare l'argentino a Torino e regalare il rinforzo a Thiago Motta il prima possibile.