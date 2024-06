Masonha completato il suo periodo in prestito al Getafe ed ora farà ritorno al, club proprietario del suo cartellino, prima di partire definitivamente. Il club di Premier League infatti non ha intenzione di trattenere Greenwood. La Juventus inizialmente sembrava tra le pretendenti, addirittura sembrava essere la maggiore pretendente, invece, stando a quanto riferisce SkySport in questo momento in pole position ci sarebbe la Lazio. La richiesta del Manchester United è di 30 milioni di sterline. La Lazio mette sul piatto 20 milioni e il 50% sulla futura rivendita, al momento rispedita al mittente. Un'operazione difficile ma non impossibile.