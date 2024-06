Laora che ha chiuso l'accordo per il trasferimento di Moisealla Fiorentina si muoverà nuovamente sul mercato in entrata. Nelle casse dei bianconeri entreranno 13 milioni di euro più bonus dalla cessione del centravanti classe 2000. Quindi, a questo punto, come riferisce Sky Sport la dirigenza bianconera punterà tutto su Khephren, il centrocampista del Nizza con il contratto in scadenza nel 2025. Al momento la volontà del centrocampista sembra essere quella di trasferirsi a Torino, sponda bianconera, ma prima bisogna fare i conti con il club francese e non è cosi scontato. La volontà della Juventus tuttavia sarebbe quella di riuscire a chiudere la trattativa il prima possibile.