Lasta ancora cercando di piazzare gli esuberi del mercato estivo che ancora non hanno trovato una collocazione. Tra questi ci sarebbero il centrocampista brasiliano Arthur e l'esterno serbo Filip. Stando a quanto riferisce SkySport l'entourage disarebbe stato contattato della Fiorentina per capire se ci fosse possibilità di un ritorno in prestito del centrocampista brasiliano in viola. Non solo, la società toscana starebbe sondando il terreno per un possibile approdo a Firenze di Filip Kostic. Situazione comunque in evoluzione ed in aggiornamento.