Juventus, occhi su Emil Holm? Cosa filtra

ha terminato il suo prestito all'Atalanta e ora farà ritorno allo. Il giocatore era già stato nel mirino della Juventus nel corso dello scorso mercato estivo prima del trasferimento tra i nerazzurri di Bergamo. La Vecchia Signora però non ha mai smesso di osservarlo, ed ecco che potrebbe tornare il momento di Holm in bianconero, come riferisce SkySport.La Juventus nella giornata di ieri avrebbe effettuato un. Si potrebbe effettuare il colpo in collaborazione con il. Acquisto della Vecchia Signora e prestito al club ligure. Sarebbe un grande colpo in prospettiva ma con la possibilità di avere minutaggio nell'immediato. Si potrebbe fare.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.