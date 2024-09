Apprensione inizialmente attorno a Nicouscito per un infortunio al piede nel corso dell'ultima gara con l'Argentina. SkySport rassicura tutti sulle condizioni dell'argentino. Rientrato parzialmente l’allarme per l’argentino, rimasto nel ritiro della Nazionale. Il calciatore sarà a disposizione per i prossimi impegni della sia nazionale e, di conseguenza, verrà convocato per il prossimo match di Empoli, primo impegno in campionato per la Juve dopo la lunga sosta. Sospiro di sollievo quindi per Thiago Motta verso i prossimi impegni.