Federicodopo il matrimonio con Lucia Bramani è ritornato a lavorare alla Continassa, visite mediche di rito e agli ordini di Thiago Motta. Nonostante questo, non è stato messo fuori rosa come altri calciatori in uscita ma non rientra nei piani del tecnico bianconero. Stando a quanto riferisce SkySport infatti si lavora per trovare una soluzione in uscita a Federico Chiesa. Dalle parti della Continassa sanno di star correndo un rischio e di dover risolvere quanto prima la situazione legata al futuro dell'esterno ex Fiorentina che comunque nei piani di Thiago non rientra.