Lo ricorderete tutti Mattijscon la maglia della Juventus. Il difensore olandese classe 1999 che poi ha lasciato la Vecchia Signora per trasferirsi a Monaco di Baviera, sponda Bayern, Bundesliga. Il suo tempo nel massimo campionato tedesco però sembra essere giunto al termine, infatti, stando a quanto riferisce Sky Sport DE, in Germania, sarebbe già stato raggiunto l'accordo per il trasferimento di De Ligt al Manchester United. Accordo raggiunto ed affare fatto, si attendono le visite mediche e la firma sul contratto ma Matthijs sembra vicino a cambiare maglia, ancora una volta.