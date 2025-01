Sky - Vlahovic in campo nel giorno di riposo

Getty Images

Nonostante un leggero affaticamento muscolare, Dusannon ha perso tempo. Durante il giorno di riposo concesso daalla squadra dopo la trasferta di Bergamo, l’attaccante serbo ha scelto di allenarsi individualmente nella mattinata di mercoledì 15 gennaio, dimostrando il suo impegno e la volontà di tornare al meglio in vista dei prossimi impegni.I prossimi allenamenti saranno cruciali per valutare le condizioni di Vlahovic e capire se potrà essere convocato per affrontare i rossoneri. Il recupero del serbo sarebbe fondamentale per garantire alla Juventus una presenza offensiva di peso in un match chiave della stagione.

Nel frattempo, Thiago Motta ha sfruttato l’assenza del suo centravanti per testare diverse opzioni tattiche. In particolare, ha alternato Koopmeiners, Nico Gonzalez e McKennie al centro dell’attacco, provando ad adattare il gioco bianconero senza una punta di riferimento. Tuttavia, l’eventuale indisponibilità di Kolo Muani per la sfida contro il Milan potrebbe rendere Vlahovic l’unico centravanti effettivo a disposizione.