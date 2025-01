Sky - Veiga non esclude Kelly. Passi in avanti per il centrale

Getty Images



Kelly-Juventus: si va avanti

Lacontinua a muoversi con decisione sul mercato, cercando di rafforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. In cima alla lista delle priorità, c'è l’intesa con ilper, considerato uno dei talenti più interessanti sul mercato. Poi si passa aL’eventuale arrivo di Veiga non chiude, però, le porte all’acquisto di, altro obiettivo di mercato seguito dai bianconeri. Il centrale, attualmente in forza al Newcasle, è un profilo diverso rispetto a Veiga: più fisico, capace di giocare in maniera più canonica da difensore centrale. La Juventus vede in Kelly un rinforzo complementare, in grado di offrire solidità e equilibrio al reparto.

La strategia del club è chiara: puntare su profili giovani ma già pronti per il grande calcio, in modo da costruire una rosa competitiva non solo per l’immediato, ma anche per gli anni a venire. Kelly, come Veiga, rientra perfettamente in questa filosofia.