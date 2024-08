La situazione Sancho-Chelsea

Ilnon ha ancora rinunciato all'idea di portare Victora Stamford Bridge. I dirigenti dei Blues stanno pazientemente aspettando di capire se l'accordo per l'attaccante del Napoli potrà essere concluso prima della chiusura del mercato, fissata per la mezzanotte. Lo riporta Sky Sports UK.Al momento, le trattative sono attualmente bloccate a causa di discussioni relative agli incentivi presenti nel contratto di, che rappresentano un nodo cruciale per la buona riuscita dell'affare. E sì, c'entra tutto questo pure conParallelamente, il Chelsea sta infatti lavorando su un altro fronte di mercato, cercando di assicurarsi i servizi di. Il trasferimento dell'ala inglese, attualmente in forza al, dipende ora sia dalla volontà del club diche dallo stesso giocatore. I Blues hanno avanzato proposte di prestito con l'obbligo di riscatto o con l'opzione di acquisto, lasciando la palla nelle mani dei Red Devils e di Sancho per una decisione finale.Infine, il futuro di Raheemal Chelsea rimane incerto. Nonostante la sua importanza per la squadra, i Blues stanno esplorando le possibilità di cessione, con diverse squadre che hanno manifestato interesse per l'ex attaccante del Manchester City. Tra queste, l'Arsenal emerge come una delle destinazioni più probabili e attraenti per Sterling, anche se le trattative sono ancora in una fase preliminare.