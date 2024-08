Ilha fatto un'offerta decisiva per Jean-Clair, proponendo 40 milioni di euro per il suo trasferimento a titolo definitivo. La, che aveva mostrato interesse per il difensore, ora deve affrontare una forte concorrenza da parte del club inglese. Attualmente, la decisione è nelle mani del giocatore, e sembra che Todibo sia incline ad accettare l'offerta del West Ham. La situazione si evolve rapidamente, con il futuro del difensore francese che potrebbe prendere una direzione verso la Premier League anziché la Serie A. Lo riporta Sky Sport.