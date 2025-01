Getty Images



Todibo, la novità

Jean Claireè uno dei nomi per rinforzare la difesa della Juventus. Il difensore attualmente alsembra essere una pista difficile, a maggior ragione nella sessione invernale di calciomercato. Tuttavia stando a quanto riferisce Sky c'è una novità su questa trattativa.Il West Ham infatti nelle ultime ore avrebbe aperto alla cessione nel corso del mercato invernale del difensore, in prestito con diritto di riscatto. Formula che inizialmente sembrava potesse essere molto difficile. Si lavora quindi, Todibo però resta una pista viva per la Juventus.